Comunicado do Business Wire :Walton Westphalia Development Corporation

A Walton Westphalia Development Corporation (a "Corporação") tem o prazer de anunciar que pagou corretamente seu credor sênior na íntegra. O saldo, que foi de aproximadamente US$ 16,3 milhões no início deste ano, foi pago à vista a partir de uma combinação do produto da venda da Fase 1A em janeiro de 2020.

O pagamento integral do atual credor sênior agora passou ao credor da segunda posição WWMN, LLC para a primeira posição.

"A redução da dívida no Westphalia Town Center coloca o projeto em uma posição financeira mais forte no futuro, e o tempo está alinhado com nossos objetivos quando refinanciamos o projeto há mais de um ano com a WWMN, LLC. Continuamos gerenciando esse desenvolvimento e trabalhando com vendas adicionais de ativos com os melhores construtores e desenvolvedores da categoria." Disse Edward R. Fleming, vice-presidente executivo da Walton Global Holdings, Ltd.

A Corporação desenvolveu com sucesso a primeira Fase do Westphalia Town Center, entregando 346 lotes concluídos para as construtoras Ryan Homes, Mid-Atlantic Builders e Haverford Homes que construíram sobrados de estilo urbano.

O desenvolvimento da Fase 1A já começou. O novo proprietário espera construir mais de 650 unidades de diferentes tipos de produtos nos próximos anos. Esse desenvolvimento adicionará telhados ao Westphalia Town Center e aumentará a demanda pelas tão esperadas instalações de varejo.

As próximas etapas para o Westphalia Town Center consistem em anunciar um importante parceiro de desenvolvimento de varejo para a parcela de varejo da primeira Fase, que inclui fornecedores de entretenimento, restaurantes e mercearias. A Corporação também está trabalhando em termos de acordos para os 80 acres de terra adjacentes aprovados para uso residencial e comercial.

As melhorias no cruzamento da Woodyard Rd com a Pennsylvania Ave devem começar nesta primavera, enquanto a construção da Presidential Parkway deve começar no final deste verão. Ambos os projetos são financiados com títulos de financiamento por incremento de imposto (TIF) emitidos pelo condado de Prince Georges em novembro de 2018. Presidential Parkway é a principal via leste-oeste que liga o extremo leste da propriedade atualmente desenvolvida com o extremo oeste da propriedade, e a comunidade existente. Oferece excelente acesso ao centro da cidade de Westphalia e espera-se que leve aproximadamente 12 meses para ser concluído.

Sobre a Walton

A Corporação é gerenciada pela Walton Global Investments Ltd., e o desenvolvimento do projeto é gerenciado pela Walton Development & Management (USA), Inc., que são membros do Walton Group of Companies ("Walton").

Walton é um grupo líder global de investimentos imobiliários, gestão e administração de ativos imobiliários, com foco particular em terrenos estrategicamente localizados nos principais locais de crescimento há mais de 40 anos. Walton gerencia e administra US$ 3,8 bilhões em ativos imobiliários na América do Norte, em nome de seus investidores e parceiros de negócios. Walton possui mais de 106.000 acres de terra sob propriedade, gerenciamento e administração nos Estados Unidos e no Canadá. As principais entidades da Walton incluem Walton Global Holdings, Walton International Group e Walton Development and Management. Para mais informações acesse Walton.com.

Este comunicado à imprensa, exigido pelas leis canadenses, não constitui uma oferta de valores mobiliários. Este boletim de notícias contém informações prospectivas e os resultados futuros reais podem diferir do que é divulgado neste boletim de notícias. As informações prospectivas são baseadas nas expectativas, estimativas e projeções atuais da Corporação no momento em que as declarações são feitas. Elas envolvem uma série de riscos e incertezas conhecidos e desconhecidos que causariam resultados ou eventos reais diferentes materialmente daqueles atualmente previstos. Os riscos, incertezas e outros fatores que podem causar resultados reais e desempenho da Corporação em períodos futuros diferem materialmente das informações prospectivas contidas neste comunicado à imprensa e incluem, entre outras coisas, o desenvolvimento do Westphalia Town Center, fatores econômicos e de mercado gerais , incluindo taxas de juros, declínio no mercado imobiliário, mudanças nas políticas e regulamentos governamentais ou nas leis tributárias, mudanças nas estratégias de planejamento municipal e se determinadas aprovações de desenvolvimento são obtidas, e mudanças no Canadá/EUA, taxa de câmbio do dólar, além dos fatores discutidos ou referenciados em documentos arquivados nas autoridades reguladoras de valores mobiliários do Canadá e disponíveis on-line em www.sedar.com.

