Sessões do Parlamento Europeu devem seguir, mas outros eventos serão cancelados

O presidente do Parlamento Europeu, David Sassoli, afirmou que a área de contágio do coronavírus "está se expandindo", o que faz com que o órgão tenha de adotar algumas restrições, válidas em princípio durante três semanas. Sassoli disse em entrevista coletiva que é importante que o Legislativo continue a funcionar, informando que as sessões do plenário ocorrerão normalmente. Mas ele também disse que outros eventos devem ser cancelados nas próximas três semanas, como visitas, mostras culturais ou eventos organizados por grupos políticos.



Sassoli afirmou que, no caso de um legislador que tenha passado por alguma área de risco, pode haver o aval para que seu grupo político defenda uma eventual posição em seu lugar, para que ele não tenha de ir logo ao Parlamento Europeu na volta de uma viagem.