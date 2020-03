Medo de coronavírus leva a fechamento de museu do Louvre

A disseminação do coronavírus levou ao fechamento do Museu do Louvre, na França, neste domingo. Funcionários do museu que cuidam da coleção de obras de arte demonstram medo de serem contaminadas, tendo em vista o grande fluxo de visitantes de todo o mundo nas salas de exposição.



"Estamos muito preocupados porque temos visitantes de todos os lugares", disse Andre Sacristin, funcionário do Louvre e representante sindical de seus funcionários. "O risco é muito, muito, muito grande", completou, afirmando que alguns funcionários estavam se recusando a trabalhar por temer contaminação. Segundo ele, embora não haja infecções de vírus conhecidas entre os 2.300 trabalhadores do museu, "é apenas uma questão de tempo".



Uma breve declaração do Louvre informa que uma reunião da equipe sobre os esforços de prevenção de vírus impediu a abertura do museu, como previsto, na manhã deste domingo. Na tarde de domingo, possíveis visitantes ainda estavam esperando para entrar.



O fechamento do museu se seguiu a uma decisão do governo francês, anunciada no sábado, de proibir reuniões públicas de mais de 5 mil pessoas em locais fechados. Sacristin disse que a nova medida exacerbou o medo dos trabalhadores do Louvre de que eles poderiam estar em risco de contaminação, uma vez que o museu recebe dezenas de milhares de visitantes por dia.



Outra preocupação dos funcionários do museu é que uma equipe de empregados de um museu do norte da Itália está neste momento visitando o Louvre, para recolher obras de Leonardo da Vinci que foram emprestadas para uma grande exposição, contou Sacristin.



Uma reunião entre o sindicato e a gerência do museu está marcada para esta segunda-feira. Sacristin, que deve participar da conversa, defendeu que os visitantes do museu deveriam ser submetidos a exames de saúde para proteger a equipe de funcionários e que "se houver casos, o museu deverá ser fechado". Os trabalhadores pediram a distribuição de máscaras, mas até agora receberam apenas uma solução à base de álcool para desinfetar as mãos, disse ele.



Fonte: Associated Press