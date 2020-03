Papa faz primeira aparição pública após ser acometido por gripe

(foto: AFP / Filippo MONTEFORTE )

Papa Francisco fez a primeira aparição pública em quatro dias, desde que foi anunciada pelo Vaticano que o pontífice sofria de uma "pequena indisposição" que o forçou a cancelar sua agenda oficial.O líder católico, de 83 anos, apareceu na varanda da Palácio Apostólico, na manhã deste domingo, 1º, e acenou para o público presente na Praça de São Pedro. Francisco anunciou neste domingo que não participará de um exercício espiritual de seis dias com a cúria em Ariccia, ao sul de Roma, por causa do resfriado.O Vaticano não especificou qual doença ou sintoma acomete Francisco. No entanto, em meio a temores na Itália por causa do surto de coronavírus, a possibilidade de ele estar sofrendo da epidemia foi descartada."Não há evidências que levem ao diagnóstico de nada além de uma leve indisposição", disse o porta-voz Matteo Bruni.A Itália sofre o pior surto da epidemia no continente europeu, com mais de 1.100 casos confirmados desde 20 de fevereiro. Pelo menos 29 pessoas morreram.