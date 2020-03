Papa cancela retiro espiritual perto de Roma por causa de resfriado

(foto: Alberto PIZZOLI/AFP)

O papa Francisco anunciou neste domingo (1) que não participará de um retiro espiritual de seis dias com a Cúria em Ariccia, ao sul de Roma, em razão de um resfriado.

"Infelizmente, um resfriado me obriga a não participar este ano" do retiro da Quaresma, declarou após a oração do Angelus, oficiada na Praça de São Pedro pela janela do palácio apostólico, durante a qual teve dois acessos de tosse.



O líder da Igreja Católica tem 83 anos e perdeu parte de um dos pulmões por causa de uma doença respiratória quando jovem. Francisco nunca havia cancelado tantas audiências oficiais durante os sete anos de seu pontificado.