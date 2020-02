Plataforma de comércio on-line Shopify adere à criptomoeda do Facebook

A plataforma de comércio on-line Shopify anunciou nesta sexta-feira (21) que vai se unir à associação sem fins lucrativos que está por trás da Libra, a criptomoeda do Facebook.

A Shopify, com sede no Canadá, se tornou membro da Associação Libra depois que uma série de companhias abandonaram a iniciativa sob críticas dos reguladores de diferentes regiões, preocupados com que o dinheiro digital sem fronteiras vire uma ameaça à soberania nacional.

"Passamos muito tempo pensando em como melhorar o comércio em regiões do mundo onde o dinheiro e o setor bancário podem ser muito melhores", informou a Shopify em um blog.

"Estamos entusiasmados por fazer parte da Associação Libra e esperamos que o projeto possa melhorar o comércio em todas as partes", destacou.

A Shopify planejou trabalhar com a associação para construir uma rede de pagamentos que facilite o acesso ao dinheiro por parte de empresas e consumidores, sem importar sua localização, segundo a publicação.

A Libra, um projeto de alto nível da gigante das redes sociais, está programado para se lançar em caráter de testes este ano, mas foi atingido pelas críticas severas de algumas autoridades financeiras mais influentes do mundo.

Como plataforma de comércio multinacional, utilizada por mais de um milhão de empresas em aproximadamente 175 países, a Shopify "aporta grande quantidade de conhecimento e experiência ao projeto Libra", disse o chefe de comunicações da criptomoeda, Dante Disparte.

No fim do ano passado, as companhias de pagamento online Paypal e Stripe, assim como Visa, Mastercard e outras, se retiraram do projeto em meio à crescente pressão dos reguladores americanos e outros.

Os reguladores citaram o potencial de usos ilícitos da moeda e destacaram os questionamentos à reputação do Facebook na Califórnia sobre privacidade e proteção de dados dos usuários.