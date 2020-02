UE acrescentará Panamá e Ilhas Cayman à sua lista negra de paraísos fiscais

Os 27 países-membros da Uni]ao Europeia (UE) incluirão o Panamá e o território britânico caribenho das Ilhas Cayman em sua lista de paraísos fiscais, informaram várias fontes em Bruxelas nesta quinta-feira à AFP, duas semanas após o Brexit.

O Panamá, que foi retirado da lista suja da UE em 2018 após se comprometer com as reformas, retorna porque não atendeu a certos critérios, de acordo com essas fontes.

As Ilhas Cayman são especialmente criticadas por terem uma legislação que facilita o estabelecimento de estruturas extraterritoriais.

Atualmente, existem oito países ou jurisdições na lista suja da UE: Samoa Americana, Fiji, Guam, Omã, Samoa, Trinidade e Tobago, Ilhas Virgens Americanas e Vanuatu.

As sanções para os países desta lista são bastante limitadas, pois é planejado congelar os fundos europeus que poderiam te recebido.