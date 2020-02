Irlanda vota em legislativas arriscadas para Varadkar

Os irlandeses votam neste sábado (8) em eleições legislativas antecipadas, nas quais o primeiro-ministro Leo Varadkar busca a reeleição, defendendo sua boa gestão do Brexit no vizinho Reino Unido.

O chefe de governo em final de mandato votou na periferia de Dublin, sem gravata, de chinelo e tranquilo, tirando fotos e cumprimentando os membros da mesa eleitoral.

Entre os desafios de Varadkar, de 41 anos, destaca-se um crescimento recente no apoio ao partido republicano de esquerda Sinn Fein, ex-braço político do grupo paramilitar IRA. Esta onda teria potencial para abalar o atual panorama político irlandês.

No poder há nove anos, a sigla do premiê, Fine Gael, lidera desde as eleições de 2016 um governo minoritário, contando com o suporte do principal partido da oposição, Fianna Fail. Ambos vêm se alternando no Executivo há décadas no âmbito de um sistema bipartidarista.

Uma pesquisa publicada na última terça-feira pelo jornal "Irish Times" atribuiu 25% das intenções de voto ao Sinn Fein. A sigla concentrou boa parte de sua campanha ao tema da unificação da província britânica da Irlanda do Norte com a República da Irlanda. Depois, aparecem o Fianna Fail (23%) e o Fine Gael (20%).

Tradicionalmente, o Sinn Fein obtém resultados eleitorais piores do que o previsto nas sondagens. Caso consiga esta vitória histórica, porém, a legenda liderada por Mary Lou McDonald não será capaz de governar sozinha, mas poderá ter um papel-chave na formação de um Executivo de coalizão.

"As pessoas nos disseram, ao longo da campanha, que querem uma mudança", declarou McDonald no domingo (hora local), ao votar em Dublin.

Ao votar em Cork (sul), o líder do Fianna Fail, Micheal Martin, disse estar "confiante".

"Temos a obrigação para com o povo de trabalhar o mais duro que pudermos para que haja um governo funcionando após as eleições", afirmou.

Cerca de 3,3 milhões de eleitores são esperados nas urnas, que devem fechar às 22h locais (19h em Brasília), quando as pesquisas de boca de urna começam a ser divulgadas.

A apuração deve começar no domingo e se anuncia como longa.