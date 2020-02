Soldado abre fogo em shopping na Tailândia e mata ao menos 12 pessoas

Um soldado da Tailândia abriu fogo próximo a um shopping de Nakhon Ratchasima, ao norte de Bangcoc, matando ao menos 12 pessoas neste sábado, 8, de acordo com a polícia local.



"O homem usou uma metralhadora e disparou contra vítimas inocentes, o que deixou muitos mortos e feridos", disse um porta-voz da polícia à AFP. Ainda de acordo com agentes locais, ele teria assassinado seu comandante e dois colegas de trabalho, antes de roubar um veículo e começar o ataque a tiros. Por ora, ele mantém reféns em Korat, como a cidade também é conhecida.



De acordo com o jornal Bangkok Post, o principal suspeito do ataque terrorista seria o Jakrapanth Thomma. Em suas redes, ele teria compartilhado em tempo real vídeos e fotos durante o tiroteio, comentando em um deles: "Estou cansado de apertar o gatilho".



Nas redes sociais, circulam imagens de pânico em um shopping enquanto é possível ver a polícia cercando o entorno do local e outras pessoas correndo com barulho de tiros ao fundo.