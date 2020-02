O presidente da Federação Francesa de Esportes do Gelo (FFSG), Didier Gailhaguet, anunciou sua renúncia neste sábado (8), em meio ao escândalo de violência sexual envolvendo patinadoras.

"Com objetivo da pacificação, tomo com filosofia, dignidade, mas sem ressentimento, a sensata decisão de renuncia", declarou ele à imprensa na saída de um conselho extraordinário, pondo fim a um longo reinado que começou em 1998, com um parêntese entre 2004 e 2007.