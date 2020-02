Levantamento aponta 544 mortos e 27 mil feridos durante manifestações

Pelo menos 544 pessoas morreram e mais de 27 mil ficaram feridas em confrontos durante protestos no Iraque desde 1º de outubro, segundo a Comissão Iraquiana de Direitos Humanos. Ali al-Bayati, membro da comissão, disse que 17 vítimas eram das forças de segurança.



Segundo Al-Bayati, a maioria dos feridos (23.700) é de civis, enquanto o número vítimas das forças de segurança é de 3.525, de acordo com a contagem independente feita periodicamente pela organização, que é pública.



Organizações internacionais dizem que os manifestantes estão sendo mortos principalmente por disparos com munição real e o uso indiscriminado de equipamento antimotim. (Com agências internacionais)





As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.