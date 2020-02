Mais 41 passageiros diagnosticados com coronavírus em navio no Japão

Foram diagnosticados 41 novos casos de coronavírus entre os passageiros do navio de cruzeiro "Diamond Princess", colocado em quarentena perto do porto japonês de Yokohama, elevando a 61 o número de pessoas infectadas a bordo, informou nesta sexta-feira (noite de quinta no Brasil), o ministro da Saúde do Japão, Katsunobu Kato.

A embarcação chegou ao Japão com cerca de 3.700 passageiros, dos quais 273 foram examinados. Agora, os 41 novos pacientes desembarcarão para serem hospitalizados, disse o ministro à imprensa.