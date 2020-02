Comunicado do Business Wire :AM Best

A AM Bestretirou de sob revisão com implicações em desenvolvimento e afirmou o Rating de Força Financeira (FSR) B++ (Bom) e o Rating de Crédito de Longo Prazo (ICR de Longo Prazo) "bbb+" da Austral Resseguradora S.A. (Austral Re) e Austral Seguradora S.A. A perspectiva atribuída aos ratings de crédito (ratings) é positiva. Ambas as empresas são domiciliadas no Brasil e coletivamente denominadas Austral.

Os ratings refletem a solidez do balanço patrimonial da Austral, que a AM Best classifica como muito forte, bem como desempenho operacional adequado, perfil empresarial neutro e gestão de risco da empresa apropriado.

A perspectiva positiva reflete a melhora na opinião da AM Best sobre a força do balanço patrimonial da Austral. Isso se reflete na capitalização ajustada ao risco da Austral, medida pelo Best's Capital Adequacy Ratio (BCAR), atualmente avaliado no nível mais forte, bem como a expectativa de que a capitalização ajustada ao risco melhore à medida que a Austral reduz suas exposições a riscos de catástrofes ao longo no próximo ano. Além disso, a Austral tem demonstrado aumento constante no patrimônio líquido e mantém um sólido programa de retrocessão com contrapartes com ratings elevados, pois a empresa permanece dependente de resseguro para fornecer capacidade adicional ao mercado.

A AM Best vê o perfil empresarial da Austral como neutro; no entanto, a aquisição da Terra Brasis Resseguros pela Austral Re ajudou a criar um portfólio de negócios mais diversificado e uma melhor distribuição geográfica de risco. A Austral continua a construir sua presença no mercado latino-americano de (re)seguros, predominantemente nas linhas de (re)seguros garantia e garantias financeiras, óleo e gás, propriedades comerciais, marítimos, aviação e transporte, vida e agricultura.

Parcialmente compensando esses fatores de rating positivos está o mercado de (re)seguros altamente competitivo do Brasil, com as (re)seguradoras domésticas e globais continuando a competir por participação de mercado. Além disso, a Austral também deve enfrentar desafios macroeconômicos ainda significativos no Brasil, embora um pouco mais moderados em comparação com anos recentes, a curto e médio prazo.

Ações positivas de rating podem ser adotadas a se a Austral implementar com sucesso seu plano de negócios após a aquisição da Terra Brasis Resseguros, mantendo ou melhorando sua capitalização ajustada ao risco e desempenho de underwriting a longo prazo. Ações negativas de rating podem ocorrer se o desempenho operacional do grupo ou a capitalização ajustada ao risco mostrarem impacto adverso provenientes do novo plano de negócios.

Este comunicado de imprensa refere-se às classificações de crédito que foram publicadas no website da AM Best. Para todas as informações deste comunicado à imprensa e as suas divulgações relevantes, incluindo os dados do escritório responsável pela emissão de cada uma das classificações individuais referenciadas neste comunicado, por favor visite a página de atividade recente de Rating da AM Best. Para obter demais informações sobre o uso e as limitações das opiniões sobre classificação de crédito, por favor, visite Guia para as Classificações de Crédito da Best. Para obter informações sobre o uso correto de mídias dos Ratings de Crédito e comunicados de imprensa da AM Best, por favor consulte o Guia de Mídia - Uso Adequado dos Ratings de Crédito e Comunicados de Imprensa das Ações de Rating da AM Best.

AM Best é uma agência global de classificação de crédito, editora de notícias e provedora de análise de dados especializada na indústria de seguros. Sediada nos Estados Unidos, a empresa faz negócios em mais de 100 países, com escritórios regionais em Nova York, Londres, Amsterdã, Dubai, Hong Kong, Cingapura e Cidade do México. Para mais informações, visite www.ambest.com.

Direitos Autorais © 2020 pela A.M. Best Rating Services, Inc. e/ou os seus afiliados. TODOS OS DIREITOS RESERVADOS.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20200206005923/pt/

Guilherme Monteiro Simões Analista Financeiro Sênior +1 908 439 2200, ramal 5301 guy.simoes@ambest.com

Scott Mangan Diretor Associado +1 908 439 2200, ramal 5593 scott.mangan@ambest.com

Christopher Sharkey Gerente de Relações Públicas +1 908 439 2200, ramal 5159 christopher.sharkey@ambest.com

Jim Peavy Diretor de Relações Públicas +1 908 439 2200, ramal 5644 james.peavy@ambest.com

© 2020 Business Wire, Inc. Aviso: Este documento não é de autoria da AFP e a AFP não pode se responsabilizar por seu conteúdo. Para esclarecer qualquer dúvida sobre o conteúdo, por favor, contate as pessoas/empresas indicadas neste comunicado de imprensa.