Absolvido, Trump denuncia 'perversidade' de opositores democratas

Horas após ser absolvido em seu julgamento político, o presidente dos Estados Unidos denunciou na quinta-feira a "perversidade" de seus opositores democratas em uma mensagem da Casa Branca.

Após exibir triunfalmente a capa do The Washington Post com a manchete "Trump absolvido", o presidente republicano atacou os democratas, que lhe acusaram de abuso de poder e obstrução do Congressos.

"São perversos e vis", disse.

Trump atacou seus adversários, incluindo a presidente da Câmara de Representantes e líder democrata no Congresso, Nancy Pelosi, a quem chamou de "uma pessoa horrível".

Em um longo discurso em que se deleitou por sair vitorioso do processo de impeachment e se mostrou furioso com as investigações que obscureceram seu governo, também disse que o julgamento político o fez passar "por um calvário".

"Esta não é realmente uma conferência de imprensa, não é um discurso (...) é uma celebração", disse ele.