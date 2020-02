Avião sai da pista e se parte

Um avião com 177 pessoas a bordo se partiu em três partes e pegou fogo depois de sair da pista ao aterrissar na cidade turca de Istambul ontem, um acidente que deixou 157 feridos e um morto. Ao chegar ao aeroporto Sabiha Gokcen, nos arredores de Istambul, o Boeing 737 da companhia Pegasus Airlines, procedente da cidade turca de Esmirna, foi vítima de ventos e chuvas fortes e acabou saindo da pista, segundo imagens da televisão. A parte da frente da fuselagem, compreendendo o cockpit e as primeiras filas, separou-se do resto da aeronave. Uma segunda fissura era visível no terço traseiro da aeronave, nas últimas dez filas e a cauda do aparelho. Houve um incêndio a bordo, que foi controlado pelos bombeiros.

A maioria dos passageiros conseguiu deixar o avião por seus próprios meios, usando uma escada na parte de trás ou andando nas asas da aeronave. "Neste momento estão hospitalizados 157 feridos e um dos nosso cidadãos faleceu”, declarou à imprensa o ministro da Saúde, Fahrettin Koca. “Alguns passageiros deixaram o avião por conta própria, mas outros ficaram presos nas ferragens e nossos socorristas tiveram que liberá-los”, disse mais cedo à CNN-Turquia o ministro dos Transportes, Cahit Turhan. O avião deslizou “cerca de 60 metros” depois de deixar a pista, explicou o governador de Istambul, Ali Yerlikaya. Entre os 171 passageiros, de várias nacionalidades, havia 12 crianças e seis tripulantes, informou a televisão pública TRT. Segundo a imprensa local, os dois pilotos, um turco e um sul-coreano, ficaram gravemente feridos. Os voos com destino ao aeroporto Sabiha Gokcen foram redirecionados para o aeroporto Ataturk, também em Istambul, a 60 quilômetros de distância, anunciou a NTV. Istambul é um importante centro de conexões aéreas para todo o tráfego entre Europa, Oriente Médio, Ásia e África. O presidente Recep Tayyip Erdogan pretende fazer da cidade o destino aéreo número um do mundo, usando em particular o mega-aeroporto de Ataturk, inaugurado em 2018. Mas a metrópole de mais de 15 milhões de habitantes é regularmente varrida por ventos e chuvas fortes que complicam a tarefa dos pilotos.