Wall Street fechou nesta quarta-feira com recordes do Nasdaq e do S&P; 500.

O índice Nasdaq avançou 0,43%, chegando às inéditas 9.508,68 unidades. O S&P; 500 também bateu recorde ao subir 1,13%, a 3.334,69 unidades.

O índice industrial Dow Jones teve alta de 1,68%, a 29.290,85 unidades.

No mercado de títulos, às 21H40 GMT o rendimento dos bônus americanos a 10 anos subia 1,647%, de 1,599% da terça-feira.