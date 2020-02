Viola Davis será Michelle Obama em série sobre primeiras-damas

A atriz ganhadora do Oscar, Viola Davis, interpretará a ex-primeira dama americana Michelle Obama em uma nova série produzida para a emissora Showtime, que contará a vida das esposas dos presidentes.

A atriz de 54 anos foi indicada ao Oscar três vezes, e foi vencedora da estatueta em 2017, na categoria de "Melhor Atriz Coadjuvante" no longa "Um Limite Entre Nós".

Viola também é aclamada em suas atuações na televisão. Em 2015, recebeu um Emmy por seu papel na série "How to Get Away with Murder", que está no ar em sua sexta e última temporada nos EUA.

Segundo o site Deadline, especializado em notícias da TV, a série "First Ladies" (Primeira damas) será sobre a vida na ala leste da Casa Branca, onde fica o escritório da primeira dama.

Além de Michelle Obama, a primeira temporada mostrará a vida de Eleanor Roosevelt e de Betty Ford, de acordo com o site.

Não é a primeira vez em que Michelle Obama é retratada nas grandes telas. Em 2016, o filme "First Date" contou o início do seu relacionamento com o ex-presidente Barack Obama.

Sua autobiografia, "Minha História" (2018), vendeu mais de 11,5 milhões de exemplares no mundo em todos os formatos (impresso, digital e áudio).