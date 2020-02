Separadas pelo coronavírus, mãe e filha dão abraço no ar; veja vídeo

Garotinha chora e abre os braços em um abraço simbólico na mãe, que é enfermeira (foto: Reprodução/New China TV)) vídeo do encontro entre mãe e filha na China tem emocionado o mundo em meio ao caos provocado pelo novo coronavírus. A filmagem, divulgada pela tevê estatal chinesa, mostra a enfermeira Liu Haiyan recebendo a visita da filha. Porém, como a profissional trabalha no combate à infecção, as duas não podem se tocar, devido a medidas de segurança.



A mãe pede para que a filha seja boa e explica que está lutando contra "monstros" e que voltará para casa assim que o vírus for combatido. A filha, que chama pela mãe, carrega uma vasilha com guiozás, bolinhos chineses, que levou para a enfermeira. Como elas não podem ter contato físico, a filha coloca a sacola com bolinhos no chão. A mãe pega a sacola, acena para a filha e volta para o hospital.

Assista à cena, com legendas em inglês, abaixo:

Desafio para todo o país

O vídeo é um retrato duro dos desafios enfrentados não apenas pelos pacientes da epidemia, mas por toda a sociedade chinesa. Esta semana, o filho deficiente de um paciente em quarentena morreu após não ter alguém que pudesse lhe dar cuidados básicos.





A epidemia do novo coronavírus já matou 490 pacientes na China e infectou mais de 24 mil, principalmente na província de Hubei, onde quase 56 milhões de pessoas estão confinadas desde o fim de janeiro.





Segundo o cônsul chinês no Brasil, Li Yang, em coletiva de imprensa no Rio de Janeiro na última segunda-feira (3/2), a produção de vacina contra o novo coronavírus está em “fase final” de produção, porém ainda não há uma previsão para que ela seja de fato concluída e utilizada.





*Estagiária sob supervisão de Humberto Rezende