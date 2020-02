OMS lança apelo por US$ 675 milhões para combate ao coronavírus

A Organização Mundial da Saúde (OMS) lançou nesta quarta-feira um pedido de fundos de 675 milhões de dólares para combater nos próximos três meses a epidemia de pneumonia viral que já matou quase 500 pessoas.

"Estamos pedindo 675 milhões de dólares para financiar o plano para os próximos três meses. Deste montante, 60 milhões de dólares são para financiar as operações da OMS, e o restante é para países que estão particularmente em risco", disse o diretor da OMS, Tedros Adhanom Gebreyesus, em coletiva de imprensa.

"Seiscentos e setenta e cinco milhões de dólares é muito dinheiro, mas é muito menos do que a conta que teremos que pagar se não investirmos na preparação agora", acrescentou.

Tedros também anunciou que a agência especializada das Nações Unidas enviaria primeiro equipamentos de proteção para 24 países, incluindo 500.000 máscaras e 350.000 pares de luvas. Cerca de 250.000 testes também serão enviados para mais de 70 laboratórios em todo o mundo.

Uma missão internacional de especialistas também irá para a China "muito em breve", disse ele.

No local, as medidas de restrições e contenção foram estendidas nesta quarta-feira na China e no exterior para conter a epidemia de pneumonia viral, que já matou quase 500 pessoas.

No final de janeiro, a OMS elevou a epidemia à categoria de "emergência de saúde pública de alcance internacional".