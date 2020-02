Comunicado do Business Wire :MSCI Inc.

A MSCI Inc. (NYSE: MSCI), fornecedora líder de ferramentas e serviços de suporte à decisão de missão crítica para a comunidade global de investimentos, lançou hoje uma solução para ajudar os investidores a avaliar sua exposição a riscos e oportunidades relacionados com o clima.

A MSCI Climate Value-At-Risk (Climate VaR), fornecida pela MSCI ESG Research LLC, proporciona análises prospectivas e baseadas no desempenho para medir o impacto potencial da mudança climática nas avaliações da empresa. Ele fornece às instituições financeiras - incluindo gerentes de investimento, bancos, proprietários de ativos e seguradoras - os meios para identificar os ativos que podem estar em risco pelos piores efeitos resultantes da mudança climática, ajudando a identificar oportunidades inovadoras de investimento de baixo carbono, por meio de modelagem específica de título.

A ferramenta fornece informações sobre a potencial avaliação estressada de mercado de carteiras de investimento e riscos descendentes, traduzindo os custos relacionados com o clima em possíveis impactos de avaliação. A ferramenta abrange mais de 10 mil empresas, analisando todas suas ações e títulos corporativos associados.

A estrutura está estreitamente alinhada à Força-Tarefa do Conselho de Estabilidade Financeira (TCFD) do G20 sobre divulgações relacionadas com o clima, ajudando os investidores que procuram aprimorar seus relatórios em um momento de requisitos regulatórios crescentes.

Remy Briand, chefe de ESG da MSCI, comentou:"A atitude do mundo em relação à mudança climática está evoluindo rapidamente devido a dramáticas alterações ambientais, sociais e de governança que impulsionam uma mudança para uma economia de baixo carbono. À medida que atingimos esse ponto de inflexão, os investidores agora estão expressando publicamente o desejo de agir e enfrentar a realidade da mudança climática de forma urgente, e também estão instando outras pessoas do setor de investimentos a fazer o mesmo. Como resultado, gerenciar o risco climático tornou-se um princípio cada vez mais importante do processo de investimento, juntamente com a capacidade de medir o impacto da mudança climática e criar portfólios resilientes ao risco climático".

"Até agora, os investidores não tinham as ferramentas para medir o impacto potencial de riscos transitórios ou físicos ou o impacto econômico da mudança climática em suas carteiras. O lançamento da MSCI Climate VaR é o resultado do compromisso da MSCI de criar soluções para apoiar os investidores na busca crítica de integrar as considerações ambientais, sociais e de governança em seus portfólios. Adquirimos a Carbon Delta em 2019 e a MSCI Climate VaR combina os principais recursos da indústria de Pesquisa ESG da MSCI em gerenciamento de riscos ambientais, sociais e de governança, bem como a experiência da Carbon Delta na análise de cenários de mudança climática."

Navegando em todos os aspectos do risco relacionado com o clima

A MSCI Climate VaR tem quatro aplicações principais para investidores:

-- Cenários de transição de políticas: os cenários de políticas agregam custos futuros de políticas com base no horizonte temporal do final do século. Ao sobrepor as perspectivas da política climática e as estimativas de preços de redução de emissões futuras nos dados da empresa, o modelo da MSCI proporciona informações sobre como as políticas climáticas atuais e futuras afetarão as empresas

-- Cenários de transição de inovação: o cenário de tecnologia de baixo carbono é baseado em dados específicos de patentes da empresa, fornecendo informações sobre os investimentos estratégicos que as empresas estão fazendo para ajudar na transição para uma economia de baixo carbono

-- Potencial de aquecimento do portfólio: a metodologia do potencial de aquecimento calcula a contribuição das atividades de uma empresa para a mudança climática, fornecendo um valor exato de temperatura que significa com que temperatura futura as atividades de uma empresa estão atualmente alinhadas

-- Oportunidades e riscos físicos: os cenários físicos avaliam o impacto e o risco financeiro relacionados com vários perigos climáticos extremos, como o calor e frio extremos e o risco de inundação.

Informações práticas para os investidores

A MSCI Climate VaR fornece uma série de informações sobre os riscos físicos associados a riscos climáticos graves, como inundações.

Com base no banco de dados de localização de ativos da MSCI, que compreende mais de 600 mil ativos georreferenciados, e por meio de modelagem financeira, a Pesquisa ESG da MSCI pode avaliar os riscos financeiros associados a danos aos ativos e interrupção dos negócios. Isso permite a atribuição de custos a empresas individuais e alimenta o cálculo da métrica Climate VAR da MSCI.

A análise revela que quase 7% das instalações globais pertencentes aos componentes do índice ACWI da MSCI estão ameaçadas pelo risco de inundação costeira e quase 62% dos componentes do índice tinham pelo menos uma instalação em uma área propensa a inundações, sublinhando a importância dos investidores em considerar esses riscos e integrar essas informações em suas decisões de investimento.

Além disso, a Ásia teve a maior exposição ao risco de inundação costeira, em termos de número de instalações e nível de dano potencial em instalações da empresa, com 6.257 instalações em risco no território asiático e US$ 2,25 trilhões em receita em risco1 entre agora e 2050.

A União Europeia teve o segundo maior número de instalações em risco por inundações costeiras (2.270), enquanto os EUA tiveram uma receita de US$ 541 bilhões em risco. Sem investimentos significativos em proteção e adaptação costeira, mais da metade dos ativos globais em risco pode se tornar insustentável até 2050, de acordo com a MSCI Climate VaR.

Oliver Marchand, chefe de Pesquisa e Desenvolvimento de Riscos Climáticos, completou:"A análise de riscos de inundação é só um exemplo dos insights poderosos que a Climate VaR pode proporcionar, contribuindo para a identificação e integração do risco de mudança climática no processo de tomada de decisão de investimento".

A MSCI Climate VaR foi desenvolvida no Centro de Risco Climático da MSCI em Zurique (Suíça), o ponto focal para o desenvolvimento de ferramentas e análises de risco de mudança climática. O objetivo do centro é desenvolver fortes parcerias com as principais instituições acadêmicas e de pesquisa do mundo todo para promover o uso da ciência climática na análise de riscos financeiros, com base nas relações já estabelecidas pela Carbon Delta.

A MSCI anunciou a aquisição da Carbon Delta em outubro de 2019. Para mais informações, acesse msci.com.

Sobre os produtos e serviços de Pesquisa ESG da MSCI

Os produtos e serviços de Pesquisa ESG da MSCI são fornecidos pela MSCI ESG Research LLC e foram projetados para proporcionar pesquisas, classificações e análises detalhadas de práticas comerciais ambientais, sociais e de governança para empresas do mundo inteiro. As avaliações, dados e análises ESG da MSCI ESG Research LLC. também são usados na construção dos índices ESG da MSCI. A MSCI ESG Research LLC é uma consultoria de investimentos registrada nos termos da Lei de Consultores de Investimentos de 1940 e uma subsidiária da MSCI Inc.

Sobre a MSCI

A MSCI é uma importante fornecedora de ferramentas e serviços de suporte a decisões essenciais à comunidade global de investimentos. Com mais de 45 anos de experiência em pesquisa, dados e tecnologia, capacitamos as melhores decisões de investimento ao possibilitar que os clientes entendam e analisem os principais fatores de risco e retorno e criem, com confiança, portfólios mais eficientes. Criamos soluções avançadas de pesquisa com liderança no setor que os clientes usam para obter informações e melhorar a transparência em todo o processo de investimentos. Para saber mais, acesse www.msci.com.

As informações aqui contidas (as "Informações") não podem ser reproduzidas ou disseminadas no todo ou em parte sem permissão prévia por escrito da MSCI ESG Research LLC. As Informações não podem ser usadas para verificar ou corrigir outros dados, criar trabalhos derivados, criar índices, modelos de risco ou análises ou em conexão com a emissão, oferta, patrocínio, gerenciamento ou comercialização de valores mobiliários, portfólios, produtos financeiros ou outros veículos de investimento. As análises e dados históricos não devem ser considerados como indicação ou garantia de qualquer desempenho futuro, análise, antecipação ou previsão. A Pesquisa ESG da MSCI é fornecida pela subsidiária da MSCI Inc., MSCI ESG Research LLC, uma consultora de investimentos registrada nos termos da Lei de Consultores de Investimentos de 1940. Os materiais de Pesquisa ESG da MSCI, incluindo materiais utilizados em quaisquer índices ESG da MSCI ou em outros produtos, não foram submetidos nem receberam aprovação da Comissão de Valores Mobiliários dos EUA ou de qualquer outro órgão regulador. Nenhuma informação ou índice da MSCI ou outro produto ou serviço constitui uma oferta de compra ou venda ou uma promoção ou recomendação de qualquer título, instrumento financeiro ou produto ou estratégia de negociação. Além disso, nenhuma das Informações pretende constituir consultoria de investimento ou recomendação para tomar (ou abster-se de tomar) qualquer tipo de decisão de investimento e não pode ser considerada como tal. As informações são fornecidas "como são" e o usuário das Informações assume todo o risco relacionado com o uso que possa fazer, ou permitir que seja feito, das Informações. A MSCI INC. OU QUALQUER UMA DE SUAS SUBSIDIÁRIAS, FORNECEDORES DIRETOS OU INDIRETOS OU TERCEIROS ENVOLVIDOS NA CRIAÇÃO OU COMPILAÇÃO DAS INFORMAÇÕES (CADA QUAL UM "PRESTADOR DE INFORMAÇÕES") FORNECE QUAISQUER GARANTIAS OU REPRESENTAÇÕES E, NA EXTENSÃO MÁXIMA PERMITIDA POR LEI, CADA PRESTADOR DE INFORMAÇÕES SE NEGA EXPRESSAMENTE A TODAS AS GARANTIAS IMPLÍCITAS, INCLUINDO AS GARANTIAS DE COMERCIALIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO A UMA FINALIDADE ESPECÍFICA. SEM LIMITAR QUALQUER COISA JÁ DITA AQUI E ATÉ O LIMITE MÁXIMO PERMITIDO PELA LEI, EM NENHUM CASO OS FORNECEDORES DE INFORMAÇÕES TERÃO RESPONSABILIDADE COM RELAÇÃO A QUALQUER INFORMAÇÃO DE QUALQUER DANO DIRETO, INDIRETO, ESPECIAL, PUNITIVO, CONSEQUENCIAL (INCLUINDO LUCROS CESSANTES), BEM COMO OUTROS DANOS, MESMO QUE NOTIFICADOS DA POSSIBILIDADE DE TAIS DANOS. O acima exposto não deve excluir ou limitar nenhuma responsabilidade que não possa ser excluída ou limitada pela lei aplicável. Aviso de privacidade: Para obter informações sobre como a MSCI ESG Research LLC coleta e usa dados pessoais de executivos e diretores, consulte nosso Aviso de privacidade em https://www.msci.com/privacy-pledge.

______________________ 1 Definimos receita em risco como a parcela da receita atual da empresa atribuível às instalações afetadas por eventos climáticos extremos específicos ou mudanças graduais no clima. Para alocar a receita, usamos a discriminação global por país e mapeamos a receita do país para os locais dos ativos.

-0- *T 1Dados ambientais, sociais e de governança fornecidos pela MSCI ESG Research LLC.*T

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20200205005651/pt/

Informações à Imprensa PR@msci.com Sam Wang +1 212 804 5244 Melanie Blanco +1 212 981 1049 Laura Hudson +44 20 7336 9653 Atendimento Global ao Cliente da MSCI Atendimento ao Cliente na EMEA + 44 20 7618.2222 Atendimento ao Cliente nas Américas +1 888 588 4567 (ligação gratuita) Atendimento ao Cliente na Ásia-Pacífico + 852 2844 9333

© 2020 Business Wire, Inc. Aviso: Este documento não é de autoria da AFP e a AFP não pode se responsabilizar por seu conteúdo. Para esclarecer qualquer dúvida sobre o conteúdo, por favor, contate as pessoas/empresas indicadas neste comunicado de imprensa.