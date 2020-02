Comunicado do Business Wire :Patient Safety Movement Foundation

A Patient Safety Movement Foundation está incentivando médicos, defensores de pacientes, hospitais e empresas de tecnologia médica a apoiarem o compartilhamento de dados como parte do Federal Health IT Plan de 2020.

"Uma das principais maneiras de combater mortes evitáveis de pacientes em hospitais é que as empresas compartilhem seus dados de maneira compatível com a HIPAA, em vez de guardá-los para obter lucro. O plano proposto pelo Escritório do Coordenador Nacional de Tecnologia da Informação em Saúde (Office of the National Coordinator for Health Information Technology) ajudará a criar a supervia personalizada de dados de pacientes de que precisamos para reduzir e eliminar mortes evitáveis em nossos hospitais", disse Joe Kiani, fundador do Patient Safety Movement e fundador, presidente, e diretor executivo da Masimo. "Se bloquearmos os dados do paciente, ninguém poderá criar algoritmos que avisem os médicos sobre possíveis problemas antes que eles aconteçam. Já estamos perdendo muitas pessoas devido a erros médicos em nossos hospitais a cada ano, e não podemos atrasar isso por mais tempo".

Vários anos atrás, um jovem chamado Rory Staunton morreu de sepse por causa desse tipo de sistema de informações médicas fragmentado. "Na terça-feira, meu filho Rory estava jogando basquete na escola, caiu e se cortou. Seu professor colocou um curativo adesivo na ferida. Ele morreu cinco dias depois de sepse", disse Orlaith Staunton. "Apesar de ter uma frequência cardíaca alta para seu tamanho, medida por um monitor de paciente no consultório do pediatra, e uma contagem alta de glóbulos brancos que foi detectada na máquina de exames de sangue do departamento de emergência, Rory foi enviado para casa porque ninguém tinha todos os detalhes de seus problemas e cuidados. Eles não conseguiram juntar a alta frequência cardíaca e a contagem alta de glóbulos brancos com a história completa para perceber que ele tinha sepse. Se tivéssemos compartilhado dados, permitindo uma visão completa de sua história e condição ou o benefício de um algoritmo preditivo para rastrear o caso de meu filho quando ele estivesse conectado a vários monitores e máquinas de exame de sangue, ele provavelmente estaria vivo hoje."

Desde a fundação do Patient Safety Movement, quase 100 empresas assinaram o Open Data Pledge voluntário, incluindo Baxter, Cerner, Dräger, Edwards Lifesciences, GE Healthcare, IBM, Masimo, Medtronic, Oracle, Philips e Zoll. Lista completa abaixo. Para obter mais informações sobre como assinar o Compromisso, visite o site www.patientsafetymovement.org. Para saber mais informações sobre o Federal Health IT Plan de 2020, visite o site https://www.healthit.gov/sites/default/files/page/2020-01/2020-2025FederalHealthIT StrategicPlan_0.pdf.

Empresas que assinaram o compromisso de dados abertos da Patient Safety Movement Foundation (ordem alfabética):

-0- *T AccuHealth Group Admetsys AirStrip Ambient Clinical Baxter BD Intelliport (anteriormente CRISI Medical Systems) Bernoulli Health Beterra Health BIOIN SOLUCIONES SAS Biovigil BrainStem Biometrics caresyntax, Inc. Cercacor Cerner Cheetah Medical, Inc. Clean Hands-Safe Hands CNSystems Medizintechnik AG Codonics CrossChx DebMed Decisio Health Deltex Medical Doctella Dräger DynaLabs LLC 11 Health EarlySense eBroselow, LLC Edwards LifeSciences Forcare FUJIFILM SonoSite, Inc. GE Healthcare Genomi-k Hamilton Medical AG Handtevy-Pediatric Emergency Standards, Inc. Healthcentrix Heartin Inc. HeROScore Hiteks IBM Watson Health ICUcare Informs Inc. Innara Health Iradimed Jvion KnectIQ Inc. Kolkin LiDCO Group LumiraDX USA Inc. Magnamed Tecnologia Médica S/A. Masimo Mdoloris Medical Systems Medi+Sign Medical Simulation Corporation MediSafe Inc Medtronic Mindray Modulated Imaging Monarch Medical Technologies Neosim NeurOptics Oracle Patient Valet Pegwin PeraHealth PerceptiMed Philips Healthcare Phoenix Medical Systems Pvt. Ltd. Pieces Technology Pooyandegan Rah Saadat Co.,Ltd. Rapid Healthcare Redivus Health RGP Healthcare RightPatient RPRD Diagnostics SafeCare Group SafeStart Medical SenTec Inc. Smiths Medical Sotera Wireless Stanley Healthcare Stibo Systems SurgiCount Medical SwipeSense Talis Clinical ThermoMedics, Inc. Triton Electronic Systems LTD True Process Vitalacy (anteriormente Hygenix) Welch Allyn (adquirida pela Hill-Rom) West-Com Nurse Call Systems, Inc ZOLL Medical *T

Sobre a Patient Safety Movement Foundation

Mais de 200 mil pessoas morrem desnecessariamente em hospitais dos Estados Unidos a cada ano. Em todo o mundo, 4,8 milhões de vidas são perdidas da mesma maneira. A Patient Safety Movement Foundation (PSMF) é uma entidade global sem fins lucrativos que oferece ferramentas gratuitas para eliminar as mortes evitáveis decorrentes de erros hospitalares. A Patient Safety Movement Foundation foi estabelecida a partir do apoio da Masimo Foundation for Ethics, Innovation, and Competition in Healthcare com o objetivo de reduzir a ZERO o número de mortes evitáveis. Melhorar a segurança do paciente exige um esforço de colaboração de todas as partes interessadas, o que inclui pacientes, prestadores de cuidados de saúde, empresas de tecnologia médica, governos, empregadores e pagadores privados. A Cúpula Mundial de Tecnologia, Ciência e Segurança do Paciente da PSMF reúne as melhores mentes do mundo para participar de discussões intelectualmente instigantes e gerar novas ideias para desafiar o status quo. Nossas Soluções de Segurança do Paciente Acionáveis (Actionable Patient Safety Solutions, APSS) oferecem processos baseados em evidências para ajudar os hospitais a eliminarem os erros. Nosso Open Data Pledge encoraja as empresas de tecnologia de cuidados com saúde a compartilharem os dados pelos quais seus produtos são adquiridos. Acesse patientsafetymovement.org.

