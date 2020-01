O Reino Unido deixou oficialmente a União Europeia nesta sexta-feira (31), três anos e meio depois do referendo no qual 52% dos britânicos votaram a favor do Brexit, com o desejo de recuperar a soberania plena.

Às 23h locais (20h de Brasília), meia-noite na Europa continental, o Reino Unido se tornou o primeiro país a deixar o bloco europeu, em meio a gritos de "Liberdade!" dos partidários do Brexit e à tristeza de seus detratores.