Petróleo fecha em queda

Os preços do petróleo baixaram novamente nesta sexta-feira em meio a preocupações com a epidemia do coronavírus na China e com a possibilidade de que Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep) convoque uma reunião antecipada.

Em Londres, o barril de Brent para entrega em março caiu 13 centavos, o equivalente a 0,2%, fechando a 58,16 dólares, seu nível mais baixo desde outubro, e distante dos 68,91 dólares alcançados no começou em janeiro.

Em um mês a queda foi de 11,9%, a maior desde novembro de 2018.

Em Nova York, o barril WTI recuou 58 centavos, 1,1%, fechando a 51,56 dólares, seu nível mais baixo desde agosto. No começo de janeiro, o barril era negociado a 63 dólares.

Em um mês, o WTI teve uma queda de 15,6%, a mais acentuada desde maio de 2019.