Os países com casos confirmados de coronavírus

Lista dos países que anunciaram casos de contágio de um novo coronavírus, da mesma família da Sars, desde o seu surgimento, em dezembro, em Wuhan, centro da China.

Fora da China, Macau e Hong Kong foram confirmados quase 100 casos de contaminação.

- China

São 213 mortos e mais de 10 mil casos confirmados em todo o país, segundo o balanço oficial desta sexta (31 de janeiro).

Quase todas as vítimas se encontram na província de Hubei (centro), cuja capital é Wuhan.

Macau, um popular centro de apostas entre turistas do continente, confirmou sete casos.

Em Hong Kong, dez pessoas são portadoras da doença. Sabe-se que várias delas estiveram em Wuhan.

Foi reportado um caso na região do Tibete.

- Japão

As autoridades sanitárias do Japão confirmaram 14 casos, incluindo os dois primeiros no país de transmissão de humano para humano.

- Malásia

Oito casos confirmados, todos chineses, que estão hospitalizados. O quadro do pacientes é estável.

- Singapura

Dez casos confirmados. Todos os pacientes chegaram de Wuhan.

- Coreia do Sul

Onze casos confirmados.

- Taiwan

Taiwan confirmou oito casos.

- Tailândia

A Tailândia anunciou 14 infecções. Todos são chineses, exceto por uma tailandesa de 73 anos que passou por Wuhan.

- Vietnã

Cinco casos confirmados.

- Nepal

Um homem contaminado, que já se recuperou e recebeu alta.

- Camboja

O ministério da Saúde do Camboja informou na segunda-feira o primeiro caso.

- Sri Lanka

O primeiro caso na ilha foi confirmado em 27 de janeiro: uma turista chinesa de 43 anos que chegou da província de Hubei.

- Austrália

Nove casos confirmados.

- Filipinas

As Filipinas reportaram seu primeiro caso do vírus na quinta-feira, uma mulher de 38 anos que chegou de Wuhan e não apresenta mais sintomas.

- Estados Unidos

Seis casos confirmados.

- Canadá

O Canadá confirmou dois casos, dois homens que viajaram para Wuhan. Haveria um terceiro caso a confirmar.

- França

A França tem seis casos confirmados.

- Alemanha

Cinco casos, todos na Baviera e funcionários da mesma empresa.

- Finlândia

Primeiro caso confirmado na quarta-feira, um turista chinês procedente de Wuhan.

- Itália

O primeiro-ministro anunciou na noite de quinta os dois primeiros casos: dois turistas chineses que chegaram há alguns dias.

- Emirados Árabes Unidos

Quatro casos confirmados na quarta-feira, todos membros de uma família chinesa de Wuhan.