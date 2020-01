Francês evacuado da China é internado com sintomas do novo coronavírus

Um cidadão francês evacuado de avião, juntamente com outros 180 cidadãos da cidade chinesa de Wuhan, foi hospitalizado em seu país com sintomas do novo coronavírus - anunciou o ministro da Saúde, Agès Buzyn, nesta sexta-feira (31).

Após o desembarque em uma base militar em Istres (sudeste da França), "a pessoa foi imediatamente transferida para o hospital e será examinada", afirmou o ministro em uma coletiva de imprensa.

Ao anunciar o voo na quarta-feira, Buzyn disse que seria reservado para pessoas "que não apresentam sintomas" do vírus que matou 123 pessoas e infectou quase 10 mil na China continental.

Três jornalistas da AFP estavam a bordo do voo de 12 horas, que pousou pouco depois do meio dia.

Os passageiros foram acompanhados durante o voo por médicos, enfermeiros e socorristas.

Na quinta-feira, as autoridades confirmaram um sexto caso do novo coronavírus na França, um médico infectado por uma pessoa que viajou da China.