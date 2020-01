Arábia Saudita diz que 'aprecia esforços de Trump' em plano de paz

O Ministério das Relações Exteriores da Arábia Saudita elogiou nesta terça-feira, 28, a proposta de paz para o Oriente Médio anunciada pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. "O reino aprecia os esforços do governo do presidente Trump para desenvolver um plano abrangente de paz entre os lados palestino e israelense", diz um comunicado do ministério.



O plano apresentado pelo líder da Casa Branca hoje, ao lado do primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, inclui a criação de um estado palestino, com capital no leste de Jerusalém.



"À luz do anúncio, o reino reitera seu apoio a todos os esforços destinados a alcançar uma solução justa e abrangente para a causa palestina", ressalta o documento divulgado pela Arábia Saudita.



O presidente da Autoridade Nacional Palestina (ANP), Mahmoud Abbas, no entanto, rejeitou a proposta de Trump e, no momento em que o republicano fazia o anúncio, protestos foram registrados na Faixa de Gaza.