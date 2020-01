'New York Times' destaca enchentes em Minas

O jornal americano 'New York Times' repercutiu na edição dessa segunda-feira o elevado número de mortes e de desabrigados em Minas Gerais decorrentes da chuva. O periódico destacou que a previsão de mais tempestades aumenta a ameaça às barragens de mineração no estado.

"O temporal começou no momento em que os moradores de Brumadinho se reuniam para o primeiro aniversário do rompimento da barragem, que deixou 270 mortos", ressaltou a reportagem.

O jornal destacou ainda que "o déficit habitacional, a pobreza e a falta de supervisão" pioraram o impacto da tempestade. "O governador Romeu Zema, de Minas Gerais, disse que muitas vítimas construíram suas casas irregularmente, em encostas perigosas", disse.



Sobe o número de mortes

De acordo com o último boletim da Defesa Civil do estado, chegou a 50 o número de pessoas que morreram somente entre os dias 24 e 28 e janeiro em Minas Gerais , em ocorrências provocadas pelo grande volume de chuva no estado. Na noite passada, eram 47 vítimas.