Australiana morre em concurso para comer bolos

(foto: Matheuss Goncalves/Pixabay)

Uma mulher morreu em umde comerna, por ocasião da festa nacional - informou a imprensa local nesta segunda-feira (27).

No domingo à tarde, os serviços de emergência foram chamados para um atendimento em um "pub" no estado de Queensland, no nordeste do país, para tratar de uma senhora que havia sofrido um "incidente médico".

A emissora pública ABC divulgou que esta mulher de 60 anos passou mal depois de comer um lamington, um esponjoso bolo australiano em forma de cubo coberto de chocolate e coco ralado. Ela foi levada para um hospital da cidade costeira de Hervey Bay, onde veio a falecer, completou a ABC.

A australiana participava de um campeonato para comer bolos e tortas de carne, organizado todos os anos no Beach House Hotel, no Dia da Austrália. Em uma mensagem divulgada no Facebook, funcionários e responsáveis pelo estabelecimento apresentaram suas "mais sinceras condolências" para familiares e amigos da falecida.