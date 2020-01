A rainha Elizabeth II aprovou, nesta quinta-feira (23), o projeto de lei do Brexit elaborado pelo governo de Boris Johnson, dando-lhe força de lei - anunciou o Executivo britânico a oito dias da saída da União Europeia (UE).

"Sua majestade, a rainha, seu sua aprovação real" ao texto que regula os termos do divórcio com a UE, informou no Twitter o ministro do Brexit, Steve Barclay, acrescentando que "isso permite ao Reino Unido sair da UE em 31 de janeiro".