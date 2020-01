Comunicado do Business Wire :Hillstone Networks

A Hillstone Networks, importante fornecedora de soluções de segurança e gestão de riscos para redes empresariais, tem a satisfação de anunciar que foi considerada uma empresa Gartner Peer Insights Customers' Choice 2020 para firewalls de rede. A Hillstone recebeu uma classificação geral de 4,8 de 5 estrelas baseada nas avaliações de clientes, segundo dados de 22 de janeiro de 2020.

O atual panorama da segurança cibernética é bastante complexo. Tecnologias emergentes como Internet das Coisas, inteligência artificial e computação em nuvem híbrida têm expandido a superfície média de ataques a organizações e tornado muito mais difícil detectar e compreender o âmbito completo de ataques da atualidade. A Hillstone emprega suas avançadas estratégias e tecnologias impulsionadas por inteligência artificial em soluções que residem tanto no perímetro da rede para bloquear ataques como dentro da rede para detectar, rastrear e mitigar violações de segurança cibernética que possam entrar em ação.

"Acreditamos que ser considerados Customers' Choice 2020 para firewalls de rede representa o compromisso que temos com nossos clientes de oferecer um produto de padrão internacional com o apoio de uma experiência do cliente excepcional", comentou Tim Liu, diretor de tecnologia (CTO) e cofundador da Hillstone Networks. "Seguimos inovando ao cumprirmos nosso roteiro de produtos de modo a suprir as necessidades dos clientes e somos muito gratos pela avaliação que eles registraram sobre nós no Gartner Peer Insights."

Sobre o Peer Insights:

O Peer Insights é uma plataforma de classificações e avaliações de softwares e serviços de TI escritas e lidas por profissionais de TI e tomadores de decisão na área de tecnologia. Seu objetivo é ajudar líderes de TI a tomarem decisões de compra mais bem fundamentadas e fornecedores de tecnologia a aprimorarem seus produtos por meio do acesso a opiniões objetivas e imparciais de seus clientes. O Gartner Peer Insights inclui mais de 215 mil avaliações verificadas em mais de 340 mercados. Para saber mais, acesse www.gartner.com/reviews/home.

Termo de responsabilidade:

Os resultados do Gartner Peer Insights Customers' Choice constituem as opiniões subjetivas de avaliações e classificações de usuários finais individuais, além de dados aplicados considerando uma metodologia documentada; eles não representam o ponto de vista do Gartner, tampouco contam com o endosso do Gartner ou de suas afiliadas.

Sobre a Hillstone Networks

As soluções de segurança e gestão de riscos para redes empresariais da Hillstone Networks proporcionam visibilidade, valiosas informações e proteção para assegurar que empresas tenham visão e compreensão amplas, podendo reagir rapidamente a ciberameaças. Reconhecidas por importantes analistas e contando com a confiança de empresas globais, as soluções da Hillstone abrangem a empresa da extremidade à nuvem, melhorando o custo total de propriedade. Para obter mais informações, acesse https://www.hillstonenet.br.com/.

