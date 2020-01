Vampire Weekend vai tocar em comício de pré-candidato democrata à presidência dos EUA

O grupo de rock Vampire Weekend vai se apresentar durante um comício do pré-candidato democrata Bernie Sander, no estado de Iowa, antes da primeira convenção do partido para definir quem irá enfrentar o presidente republicano Donald Trump nas eleições de novembro deste ano.

Além do Vampire Weekend, a banda de electrofolk Bon Iver irá se apresentar no evento do veterano político marcado para o dia 31 de janeiro.

Os dois grupos, ambos indicados ao Grammy deste ano, participaram da campanha de Sanders pela indicação do partido para as eleições presidenciais de 2016. Na época, o senador progressista de Vermont foi derrotado por Hilary Clinton.

Sanders e o ex-vice-presidente Joe Biden são os principais nomes das primárias de Iowa, que começam no dia 3 de fevereiro.

Apontado como um candidato com mais inclinações à esquerda, Sanders é especialmente popular entre os eleitores jovens e tem entre seus apoiadores a rapper Cardi B, com quem conversou em um vídeo de campanha sobre uma proposta de aumento do salário mínimo e de cancelamento da dívida estudantil.