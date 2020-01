Grupo EI está debilitado, mas pode ressurgir, diz general dos EUA

O grupo Estado Islâmico (EI) está debilitado, mas poderia ressurgir se os Estados Unidos deixarem o Iraque, avaliou nesta quarta-feira (22) o número dois da coalizão internacional antijihadista no Iraque e na Síria, o general americano Alexus Grynkewich.

O fato de o EI não ter aproveitado as manifestações realizadas no Iraque, realizadas em mais de três meses, demonstra que o movimento jihadista está estruturalmente debilitado, explicou o general Grynkewich durante uma coletiva de imprensa no Pentágono.

Os aliados da coalizão contra o EI tentaram nos últimos meses avaliar a posição do movimento jihadista, expulso de seu "califado" geográfico há um ano, disse o oficial.

A ideia era averiguar "se o EI está em uma espécie de paciência estratégica, esperando uma oportunidade que pode explorar ou se realmente está sob pressão, carente de capacidades", disse.

As manifestações no Iraque, disse, "distraíram enormemente a atenção do EI" e ajudaram a coalizão a "refinar" suas conclusões: "O EI está na verdade mais incapacitado do que estrategicamente paciente".

No entanto, o grupo, "sem dúvida continua sendo uma ameaça", acrescentou o general americano, e destacou que "poderiam ressurgir potencialmente se tirarmos pressão durante muito tempo".

Depois da morte do influente general iraniano Qassem Soleimani em um ataque com um drone americano em Bagdá, o Parlamento iraquiano votou no começo de janeiro pela retirada das forças estrangeiras do Iraque, inclusive os 5.200 soldados americanos enviados a este país.

Desde então, as forças da coalizão reduziram consideravelmente suas operações no Iraque, embora a cooperação com o Exército iraquiano continua em silêncio, segundo várias fontes militares americanas.

O presidente americano, Donald Trump, e seu colega iraquiano, Barham Saleh, coincidiram na quarta-feira em Davos na necessidade de manter a cooperação militar, mas sem entrar em detalhes sobre a magnitude desta presença.