Vice-premiê Luigi di Maio renunciará à liderança do M5S, afirma imprensa italiana

O vice-primeiro-ministro da Itália, Luigi di Maio, renunciará à liderança do seu partido, o Movimento Cinco Estrelas (M5S), no início da tarde desta quarta-feira, 21, pelo horário de Brasília, informa a imprensa italiana. Di Maio, contudo, não deve deixar os cargos que ocupa no Executivo italiano - vice-premiê e ministro das Relações Exteriores -, embora a renúncia possa estremecer a coalizão governamental.