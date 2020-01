O presidente francês, Emmanuel Macron, pediu com insistência nesta quarta-feira a policiais israelenses que o deixassem entrar na igreja de Santa Ana de Jerusalém, constatou a AFP.

"I don't like what you did in front of me" (Não gosto do que vocês estão fazendo na minha frente"), gritou Macron a um policial israelense que pediu a ele que deixasse a igreja, território francês na Cidade Velha de Jerusalém.