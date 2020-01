Trump anuncia discussões para reformar a OMC

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse nesta quarta-feira que Washington iniciou negociações para reformar a Organização Mundial do Comércio (OMC), enquanto denunciou o tratamento "injusto" dos EUA pela instituição na resolução de disputas comerciais.

"Eu tenho um problema com eles (a OMC) há algum tempo, porque nosso país não é tratado com justiça (...) Estamos discutindo uma estrutura totalmente nova (...) Temos que fazer alguma coisa", disse Trump em Davos, ao lado do diretor geral da OMC, Roberto Azevedo.