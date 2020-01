Trump diz que Apple deve ajudar a polícia a acessar seus telefones criptografados

A gigante americana Apple deve "ajudar" a polícia a acessar seus telefones criptografados, disse nesta quarta-feira o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, referindo-se a um conflito recorrente entre seu governo e as empresas de tecnologia.

"A Apple deve nos ajudar. É muito importante. Eles têm a chave para acessar muitos criminosos", disse Trump em entrevista ao canal de televisão CNBC realizada no fórum econômico de Davos.

"Eu entendo os dois lados", disse Trump. Mas "deveríamos começar a encontrar algumas pessoas ruins, o que poderíamos fazer com a Apple. Eu acho que é muito importante", acrescentou.

A Apple e o governo dos Estados Unidos discordaram pela segunda vez em quatro anos sobre o desbloqueio de aparelhos iPhones ligados a um tiroteio em massa, revivendo o debate sobre as forças de segurança acessando dispositivos criptografados.

O procurador-geral Bill Barr disse na segunda-feira que a Apple não forneceu "assistência substantiva" para o desbloqueio dos iPhones na investigação do tiroteio de dezembro que matou três militares em uma base militar da Flórida, que ele chamou de "ato de terrorismo".

"Estamos lidando com traficantes e com terroristas, e se estamos lidando com assassinos, eu não me importo", disse Trump.