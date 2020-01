EUA volta ameaçar taxar automóveis europeus

Os Estados Unidos voltaram a ameaçar impor tarifas sobre os veículos europeus, caso a Europa prejudique "arbitrariamente" suas empresas de tecnologia, afirmou nesta quarta-feira (22) o secretário do Tesouro, Steven Mnuchin.

"Acreditamos que um imposto digital é discriminatório por natureza. Se quiserem impor arbitrariamente tarifas sobre nossas empresas digitais, estudaremos a imposição de tarifas arbitrárias às fabricantes de automóveis", afirmou no Fórum Econômico Mundial (WEF) de Davos, Suíça.

Essas ameaças já haviam sido feitos pelo presidente americano Donald Trump, que também está em Davos, e que na terça-feira se encontrou com a presidente da Comissão Europeia Ursula von der Leyen para falar sobre um "acordo comercial" bilateral.

"É muito, muito difícil lidar com a Europa. Eles tiram vantagem do nosso país há anos (...) Se não conseguirmos algo [nas negociações comerciais], tomarei medidas, serão impostos muito altos sobre seus carros e outros produtos importados", disse Trump em entrevista à rede CNBC.

As ameaças ocorrem uma semana depois que os Estados Unidos assinaram um acordo preliminar com a China, que encerrou dois anos de guerra comercial entre as duas potências econômicas.