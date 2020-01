Governo do México negocia com caravana de imigrantes

O governo mexicano tenta desde esta terça-feira, 21, convencer uma nova caravana de imigrantes da América Central a não entrar irregularmente no México e aceitar programas de refúgio e emprego temporário no sul do país. Há hoje pelo menos 500 imigrantes acampados às margens do Rio Suchiate, na fronteira entre México e Guatemala. "Continuaremos dialogando. Existe a opção de refúgio com empregos", disse o ministro das Relações Exteriores do México, Marcelo Ebrard, em entrevista coletiva. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.