Deputada denuncia invasão de escritório de líder da oposição na Venezuela

Agentes do serviço de inteligência da Venezuela (Sebin) invadiram nesta terça-feira o escritório em Caracas do líder opositor Juan Guaidó, que está em viagem no exterior, denunciou a deputada Delsa Solórzano.

"Acabam de nos confirmar que funcionários do Sebin estão dentro do escritório do presidente Guaidó", disse Solórzano à imprensa após conversar com seguranças do prédio Zurique, onde o líder do parlamento tem um gabinete.

Mais cedo nesta terça, Guaidó denunciou a prisão do deputado venezuelano Ismael León por agentes do Estado em Caracas, quando se dirigia para uma sessão parlamentar.

"Levaram sequestrado o deputado Ismael León", afirmou Guaidó em Londres, em declarações reproduzidas pela imprensa na Venezuela.

O chefe do Parlamento controlado pela oposição e reconhecido por mais de 50 países como presidente interino avaliou que o governo socialista de Nicolás Maduro, que qualifica de "ditadura", "já não tem qualquer tipo de máscara".