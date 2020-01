Comunicado do Business Wire :Andersen Global

A Andersen Global anunciou que firmou um acordo de colaboração com o escritório de advocacia de Ramala Sharp & Beyond for Legal and Investment Consulting Services (S&B;). O acordo marca a estreia da empresa na Palestina, expandindo sua plataforma global no Oriente Médio.

Fundada em 2017, a Sharp & Beyond, um escritório de advocacia com serviço completo, possui quatro sócios e oito profissionais jurídicos e de investimento na equipe. Suhaib Al-Sharif, sócio-gerente, e a equipe da S&B; fornecem serviços jurídicos para organizações locais e internacionais. Eles se especializam em uma variedade de setores, incluindo direito empresarial, trabalhista, imobiliário, contratual, comercial, financeiro, tributário, de investimentos, arbitragem, construção, telecomunicações, propriedade intelectual e previdência social.

"Nossa equipe é formada por advogados experientes e fornece aos nossos clientes serviços de primeira linha de maneira integrada", disse Suhaib. "Trabalhar com profissionais que compartilham nossa mentalidade é nossa principal prioridade. Nossa colaboração com a Andersen Global nos permite ampliar nossas ofertas de serviços e fornecer aos nossos clientes os principais talentos globais que não estão confinados geograficamente".

"Após uma reunião com Rana, Suhaib e a equipe, fica evidente que eles possuem um conhecimento profundo do mercado e demonstram um compromisso com a administração, independência e transparência", conta Mark Vorsatz, presidente da Andersen Global e diretor executivo da Andersen. "A colaboração com a Sharp & Beyond nos coloca em vantagem e beneficia nossa organização agora e no longo prazo, pois se baseia em nossa estratégia de crescimento no Oriente Médio e nos posiciona para o futuro".

A Andersen Global é uma associação internacional de firmas independentes e legalmente separadas compostas de profissionais das áreas tributária e jurídica de todo o mundo. Estabelecida em 2013 pela firma associada Andersen Tax LLC dos Estados Unidos, a Andersen Global conta hoje com cerca de cinco mil profissionais no mundo todo e está presente em mais de 167 localidades por meio de suas firmas associadas e colaboradoras.

