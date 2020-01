Comunicado do Business Wire :HCL Technologies

A HCL Technologies(HCL), empresa líder em tecnologia global, anunciou hoje sua participação na próxima reunião anual do Fórum Econômico Mundial (FEM) na cidade suíça de Davos pelo segundo ano consecutivo. Como parte da plataforma HCL 2030, a empresa realizará uma série de debates sobre liderança de pensamento, reuniões e recepções de networking em seu pavilhão durante o evento de três dias.

Com base em sua parceria de sucesso no FEM em 2019, a HCL e a Fast Company facilitarão discussões sobre convergência da inovação tecnológica, engenhosidade humana e pensamento crítico. Os Davos Dialogues da HCL verão os líderes empresariais debaterem o futuro das inovações digitais relacionadas a tendências demográficas, sociais e tecnológicas que moldam o mundo interdependente e complexo de hoje.

O cronograma do programa inclui sessões de enorme importância - entre elas, "CEOs: revolucione a si mesmo", "Serviços bancários sem fronteiras: definindo um ecossistema financeiro aberto", "Definindo momentos de tecnologia até 2030" e "Desenvolvendo confiança: reinventando a cultura em um mundo digital" - que contarão com executivos das organizações globais mais inovadoras.

O pavilhão da HCL também apresentará os aspectos de engenharia, inovação de produtos e tecnologia do Digital Enterprise 4.0, demonstrando como esses componentes moldam o futuro dos modelos de negócios da nova era, com aplicação prática já na atualidade. A Tech Showcase Zone exibirá soluções revolucionárias nas tecnologias de inteligência artificial e aprendizagem de máquina, automação, blockchain, Internet das Coisas, computação quântica e engajamento do consumidor em setores como serviços financeiros, varejo, saúde, transporte e agricultura.

"Como parceira estratégica do Fórum Econômico Mundial, a HCL tem orgulho de colaborar com líderes globais para desenvolver soluções inovadoras que ajudam a solucionar crescentes desafios para empresas e a sociedade em geral", declarou C. Vijayakumar, presidente e CEO da HCL Technologies. "A missão da HCL é capacitar indivíduos e empresas digitais com tecnologia inovadora para criarem um futuro coeso e sustentável. Esperamos trabalhar com o ecossistema global em Davos para resolver alguns dos problemas mais urgentes do mundo, tornando a tecnologia de amanhã uma realidade hoje."

Sobre a Fast Company

A Fast Company é a única marca de mídia totalmente dedicada à interseção vital de negócios, inovação e design, envolvendo os líderes, empresas e pensadores mais influentes para o futuro. Desde 2011, a Fast Company já recebeu alguns dos mais prestigiados elogios editoriais e de design, incluindo o National Magazine Award da American Society of Magazine Editors (ASME) para "Revista do Ano", a Hot List da Adweek para "Publicação de negócios mais interessantes", seis medalhas de ouro e 10 medalhas de prata da Society of Publication Designers. A editora-chefe é Stephanie Mehta, e a editora é Amanda Smith. Com sede em Nova York, a Fast Company é publicada pela Mansueto Ventures LLC, juntamente com nossa publicação-irmã Inc., e pode ser encontrada on-line no site www.fastcompany.com.

Sobre a HCL Technologies

A HCL Technologies (HCL) capacita empresas globais com tecnologia para a próxima década já na atualidade. A estratégia Mode 1-2-3 da HCL, por meio de sua profunda experiência no setor, centralidade no cliente e cultura empresarial do ideapreneurship?, permite que as empresas se transformem em empresas da próxima geração.

A HCL oferece seus serviços e produtos através de três unidades de negócios: TI e Serviços de Negócios (IT and Business Services, ITBS), Serviços de Engenharia e P&D; (IT and Business Services, ERS) e Produtos e Plataformas (Products & Platforms, P&P;). A unidade ITBS permite que empresas globais transformem seus negócios por meio de ofertas nas áreas de aplicativos, infraestrutura, operações de processos digitais e próximas soluções geracionais de transformação digital. A unidade ERS oferece serviços e soluções de engenharia em todos os aspectos do desenvolvimento de produtos e engenharia de plataformas. Sob a unidade P&P;, a HCL fornece produtos de software modernizados a clientes globais por sua tecnologia e requisitos específicos do setor. Por meio de seus laboratórios de coinovação de ponta, recursos de entrega global e ampla rede global, a HCL fornece serviços holísticos em várias verticais do setor, categorizados em serviços financeiros, manufatura, tecnologia e serviços, telecomunicações e mídia, varejo e CPG, ciências da vida e saúde, e serviços públicos.

Como empresa líder global em tecnologia, a HCL se orgulha de suas iniciativas de diversidade, responsabilidade social, sustentabilidade e educação. Nos 12 meses encerrados em 31 de dezembro de 2019, a HCL possuía uma receita consolidada de US$ 9,7 bilhões, e seus 149 mil "ideapreneurs" operam em 45 países. Para saber mais, acesse www.hcltech.com

