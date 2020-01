Escolas fechadas, apagões e alerta na Espanha por tempestade

A Espanha se mantém em alerta nesta terça-feira pelos estragos do temporal que deixou três mortos, enormes apagões e rodovias e escolas fechadas, deixando milhares de alunos sem aulas, informaram as autoridades locais.

O nordeste do país se encontra em alerta vermelho ou laranja pela tempestade "Gloria", que trouxe precipitações abundantes de água e neve, rajadas de ventos superiores a 100km/h e ondas fortes.

O temporal também está tendo efeitos no sudeste da França, com nevascas a 200 metros de altitude que provocaram perturbações no transporte terrestre, inundações e cortes de eletricidade em 1.500 lares.

Na parte espanhola da fronteira, na província de Girona, 220.000 pessoas ficaram várias horas sem luz por um estrago que foi reparado, informou o serviço de emergência da região da Catalunha, alertando também para o risco de transbordamento de alguns rios pelo súbito aumento do nível da água.

Nesta mesma província, o tráfego da estrada AP7, principal conexão entre Espanha e França, foi interrompido pelo acúmulo de neve no asfalto, que também levou ao fechamento da via na parte francesa.

Como já aconteceu na segunda, centenas de municípios decretaram preventivamente o fechamento de suas escolas, deixando cerca de 170.000 alunos sem aulas na Catalunha (nordeste) e Valência (leste), segundo as autoridades dessas regiões.

Por ora, o temporal deixou três mortos: duas pessoas por hipotermia e outra devido ao golpe sofrido na cabeça quando a neve causou a queda de telhas em sua casa, segundo as autoridades locais.

A tempestade, que também alterou o transporte ferroviário e por estrada, deve continuar até quarta, segundo a agência meteorológica espanhola (AEMET).