Turistas que defecaram em Machu Picchu estão proibidos de entrar no Peru por 15 anos

Osdetidos apósumaforam proibidos de entrar nopor 15 anos. Eles foram encontrados por funcionários por volta dase foram acusados de depredar e defecar no local. Oé uma, maior entidade inca e foi construído há 6 séculos com blocos de granito.

Um dos turistas, identificado comoconfessou ter retirado uma das pedras do local e jogado de uma altura de seis metros e causou uma fissura no piso local histórico. Ele não foi deportado com os demais. Nesse caso, o tribunal deordenou que o argentino pagasse fiança no valor de 3 mil soles (R$ 3.772,20). Os outros cinco turistas o apontaram como o “principal responsável pelos danos”.