Putin apresenta propostas de emenda à Constituição

O presidente russo Vladimir Putin apresentou suas propostas de emendas à Constituição nesta segunda-feira, dias depois de anunciar uma reforma do sistema político.

O projeto, publicado no site da Câmara Baixa do Parlamento russo, a Duma, inclui uma série de medidas para fortalecer o papel do Parlamento na nomeação do primeiro ministro, por exemplo, ou para limitar os mandatos presidenciais a dois, em vez de dois consecutivos.

Outra medida é a criação, pelo presidente, de um Conselho de Estado encarregado de "determinar as principais orientações da política interna e externa da Federação Russa", conforme o texto.

Putin surpreendeu na semana passada ao anunciar, durante seu discurso anual ao Parlamento, essa reforma constitucional, que levou o primeiro-ministro Dmitri Medvedev e seu governo a renunciar.

A reforma levou ao surgimento de conjecturas sobre seu futuro político após o término do seu mandato, uma vez que, segundo a lei atual, Putin não teria o direito de concorrer novamente no cargo.

Embora Putin nunca tenha se referido explicitamente a seu futuro depois de 2024 nem tenha designado sucessor, os observadores locais apontam que, em qualquer caso, ele tentará permanecer influente.

"Putin quer ser o dirigente vitalício do país", denunciou nesta segunda-feira Alexei Navalny, seu principal opositor, em um artigo divulgado nas redes sociais.

"É uma usurpação de poder, é isso que está acontecendo, e devemos combatê-lo", acrescentou.