O crescimento do número de turistas no mundo se desacelerou em 2019, a 4%, sobretudo pelo enfraquecimento da economia mundial, pelas incertezas geopolíticas e pelo Brexit - anunciou a Organização Mundial do Turismo (OMT) nesta segunda-feira (20).

Em 2017 e em 2018, o número de turistas internacionais aumentou em 7% e 6%, respectivamente.

França, Espanha e Estados Unidos devem permanecer à frente da lista de países mais visitados, nessa ordem, conforme os números provisórios disponíveis para 2019 - informaram autoridades desta agência da ONU em uma entrevista coletiva em Madri.