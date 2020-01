Corpos de vítimas de acidente aéreo no Irã são recebidos com emoção no aeroporto de Kiev

Lágrimas e flores levadas por centenas de pessoas receberam neste domingo os caixões repatriados a Kiev com os corpos dos 11 ucranianos mortos no avião civil derrubado por engano no Irã em um contexto de tensão exacerbada com os Estados Unidos.

O presidente Volodiymir Zelenski, o premier Oleksi Goncharuk e outros líderes assistiram à cerimônia solene no aeroporto Boryspil, da capital ucraniana.

Zelenski depositou flores sobre os caixões dos nove tripulantes e dois passageiros ucranianos que morreram, e conversou brevemente com seus familiares.

Os caixões permanecerão por várias horas em um terminal do aeroporto, para receber as homenagens. O funeral está programado para amanhã.

O presidente ucraniano não pronunciou nenhum discurso, mas a presidência expressou em comunicado suas "sinceras condolências às famílias das vítimas".

"Nosso trabalho continuará até que sejam completamente esclarecidas as circunstâncias da tragédia e os culpados sejam punidos", declarou no Facebook o secretário do Conselho Nacional de Segurança e Defesa, Oleksi Danilov.