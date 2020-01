Ex-secretário-geral da ONU Javier Pérez de Cuéllar completa 100 anos

A ONU saudou, neste domingo (19), seu ex-secretário-geral Javier Pérez de Cuéllar por seu 100º aniversário, destacando o papel do peruano no organismo internacional.

"Sr. Javier Pérez de Cuéllar, ex-secretário-geral da ONU, completa 100 anos neste 19 de janeiro. Nossa saudação e felicitação a um peruano exemplar", tuitou a ONU.

O atual secretário-geral, António Guterres, também recorreu ao Twitter para parabenizar seu antecessor.

"Com enorme orgulho e alegria estendo meus melhores cumprimentos ao celebrar seu centenário... Muitas vezes refleti sobre seu exemplo e experiência em busca de inspiração e orientação", escreveu.

"Sua vida abarcou não apenas um século, mas também toda história das Nações Unidas", acrescentou Guterres.

Nascido em Lima em 1920, Pérez de Cuéllar foi o quinto secretário-geral do organismo entre janeiro de 1982 e dezembro de 1991.

No Peru, foi presidente do Conselho de Ministros e ministro das Relações Exteriores, simultaneamente, no governo de transição de Valentín Paniagua, de 22 de novembro de 2000 a 28 de julho de 2001.

Foi candidato à Presidência em 1995, quando perdeu para Alberto Fujimori.

Também atuou como embaixador do Peru na antiga União Soviética, na França, na Polônia e na Suíça.