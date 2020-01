Israel anuncia construção de sistema de defesa subterrâneo em sua fronteira norte

As Forças Armadas de Israel anunciaram o início da construção de um sistema de defesa subterrâneo em sua fronteira norte para proteger o país de túneis ilegais vindos do Líbano. De acordo com o porta-voz Jonathan Conricus, o projeto vai contar com meios para identificar atividade sísmica e acústica correlata à construção dos túneis e outros mecanismos de defesa.



"O que nós estamos fazendo hoje é parte de um plano maior", disse Conricus. "Nós entendemos que as nossas ações serão vistas e ouvidas do outro lado da fronteira e nós queremos explicar a razão de estarmos fazendo isso. É uma medida de precaução", completou.



Em 2019, Israel implodiu uma série de túneis fronteiriços ligados ao grupo terrorista libanês Hezbollah, que está em uma guerrilha com o país desde o fim de uma guerra que terminou com um cessar-fogo negociado pela Organização das Nações Unidas (ONU), em 2006. O Hezbollah é aliado ao Irã, principal adversário gepolítico de Israel no Oriente Médio, e prometeu retaliação após a morte do general iraniano Qassim Suleimani, em ataque americano no início deste ano.



O último embate entre as duas aconteceu no último mês de setembro, quando o Hezbollah atirou mísseis antitanque contra Israel e o país respondeu com disparos de artilharia. Não houve mortos ou feridos no episódio.