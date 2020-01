Mais de 370 crianças mortas no campo de refugiados na Síria em 2019

(foto: DELIL SOULEIMAN / AFP)

Mais de 500 pessoas, a maioria crianças, morreram em 2019 no campo de Al-Hol, no noroeste da Síria, onde vivem milhares de pessoas deslocadas, especialmente parentes de extremistas do grupo Estado Islâmico (EI) - disse uma autoridade local à AFP.





(foto: DELIL SOULEIMAN / AFP)

e a falta deforam as principais causas deno campo, que está sob controle curdo, relatou o chefe dos serviços doem Al-Hol, Dalal Ismail.Hoje, o campo abriga cerca de 68.000 pessoas que vivem em condições muito difíceis e dependem inteiramente daPara este local foram enviadas esposas e filhos de estrangeiros do Estado Islâmico após serem evacuados da últimana Síria, quando as forças curdas assumiram o controle."O número deem 2019 é 517, dos quais 371 são crianças", disse Ismail a uma equipe da AFP que foi autorizada a visitar o campo."A situação é catastrófica", acrescentou, explicando que muitas crianças "morreram durante o", devido ao frio adicionado à falta de aquecimento correto.Entre as crianças mortas, também existem, segundo o responsável.A maioria dos que vivem no campo é formada por cidadãos sírios e iraquianos. Uma parte do local, que conta com condições especiais de, é reservada para mulheres estrangeiras e seus filhos, parentes de jihadistas do EI.No total, cerca de 12.000, 4.000 mulheres e 8.000 crianças, estão instalados em três campos de deslocados no nordeste da Síria. Conforme dados das autoridades curdas, o maior deles fica em Al-Hol.A ajuda fornecida pelas agências dae porinternacionais a esses campos "não é suficiente", afirmou o gerente de comunicação de Al-Hol, Jaber Sayed Mostafa.Ele também explicou "as grandes dificuldades do ponto de vista médico, devido à falta de"."As caixas detambém não são suficientes. E há famílias que precisam de uma, ou precisam trocar a que têm", porque já está muito usada, completou.A situação corre o risco de piorar. Uma resolução do Conselho de Segurança da ONU que estendia a ajuda humanitária transfronteiriça concedida à Síria suprimiu uma passagem que permitia que essa ajuda chegasse ao território curdo diretamente doAs autoridades curdas alertaram que a supressão dessa passagem, chamada Al-Yarubiyah, corre o risco de agravar a escassez dee de diminuir a assistência médica fornecida ao campo de Al-Hol em "60% a 70%".