Talibãs transmitem proposta de trégua aos EUA

Os talibãs transmitiram uma proposta para uma trégua de alguns dias aos Estados Unidos - disseram dois líderes este movimento insurgente à AFP, o que significaria um claro avanço nas conversas bilaterais após 18 anos de guerra.

De acordo com uma fonte talibã no Paquistão, "os talibãs estão dispostos a um cessar-fogo temporário de sete a dez dias. Seria uma trégua com os Estados Unidos e com o governo afegão".

A proposta "está pronta, foi transmitida aos Estados Unidos e abre caminho para um acordo", confirmou outra fonte ouvida pela AFP.